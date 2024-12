Reprodução/Instagram Tatá Werneck

Após ser acusada de assédio por Gabriel Muller, ex-assistente de direção do programa "Lady Night" no Multishow, Tata Werneck resolveu se defender e comentar o caso. A atriz e apresentadora de 41 anos também entregou se vai ou não processar o antigo colega de trabalho.





As declarações foram dadas em entrevista à Fábia Oliveira, do "Metrópoles"."Eu sinto muitíssimo. Sempre adorei o Gabriel e trabalhamos juntos há muitos anos. Tenho todas as mensagens de gratidão, dele e minha, pedidos dele para trabalhar na próxima temporada e agradecimento por todos esses anos", disse a mãe de Clara Maria.





"Acho que ele quis achar um culpado. Ele nunca foi demitido. O contrato dele sempre foi por obra, e eu sempre o defendi na Globo, como faço com todos que trabalham comigo", acrescentou ela, reforçando que ele não tinha sido demitido, mas que o contrato apenas tinha encerrado.





Tatá espera que a situação se resolva de outra forma, mas não descarta levar o embate para o campo jurídico. "Espero que ele reconheça que não está agindo certo. Não quero ter que me defender juridicamente, porque ele é uma pessoa que eu gosto. Mas, se for preciso, farei, porque essa é uma acusação muito séria", garantiu.





O que Gabriel Muller disse?

Em um perfil privado no Instagram, cujas postagens foram reveladas por Fábia Oliveira, o ex-assistente de direção do "Lady Night" comentava o fim desta temporada e fazia acusações contra a titular da atração.





"Vai e não volte nunca mais, 2024! Assim como o 'Lady Night' e a Tatá na minha vida. Seis temporadas de horror. A última temporada a pior, sendo acusado por algo que não fiz, ficando desempregado", escreveu.





"Todos que passaram pelo Lady saem com problemas com a apresentadora. São incontáveis os assédios que toda temporada a equipe passa. Tenho vergonha de ter ficado tantos anos em um lugar desses", continuou.