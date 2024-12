Reprodução Instagram - 13.12.2024 Demi Moore

Demi Moore, de 62 anos, voltou a ser assunto nas redes sociais. Dessa vez, a artista não repercutiu por conta de um novo trabalho artístico, mas por conta da aparência. Internautas ficaram surpreendidos com os novos registros publicados pela ex de Bruce Willis nas redes sociais.







Isso porque, segundo os usuários de plataformas como X, antigo Twitter, e Instagram, ela aparenta ser mais jovem do que a idade que tem. "Imagina chegar aos 62 anos igual a Demi Moore e sem tomar a substância", brincou um fã, em referência ao novo longa protagonizado por ela. "Demi Moore você é uma Deusa da beleza", acrescentou outro. "Eu daria no máximo 28 anos", prosseguiu uma terceira. "Parece mais jovem do que eu", ironizou ainda um quarto.





Entenda brincadeira com 'Substância'

"Substância" é o mais novo filme protagonizado por Demi Moore. Misturando comédia e terror, a obra critica padrões de beleza com uma trama na qual a personagem de Moore, Elisabeth Sparkle, usa uma droga experimental que cria uma versão mais nova de si mesma, Sue, interpretada por Margaret Qualley.







Sucesso de crítica e público, a produção viralizou nas redes sociais e também foi notada pelas principais premiações da indústria cinematográfica, como o Globo de Ouro, em que Demi recebeu a indicação de Melhor Atriz em Filme Musical ou Comédia. Fernanda Torres também foi indicada, mas na categoria Melhor Atriz em Filme de Drama por "Ainda Estou Aqui".