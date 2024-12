Reprodução Instagram - 12.12.2024 Lucas Lucco diverte web com "volume falso"

Lucas Lucco, de 33 anos, se tornou assunto nas redes sociais por um motivo bem inusitado. Os fãs do cantor e compositor foram à loucura após um vídeo no qual o artista surgia de cueca exibindo o corpo musculoso. O "volume" na região das genitálias, no entanto, era falso.







Lucas se gravou em frente ao espelho enquanto exibia o abdômen trincado e os músculos dos braços e pernas definidos. No final da postagem, ele arrancou um vegetal, que parece ser um pepino, da roupa íntima e mostrou aos internautas a brincadeira que estava fazendo.





"A hora que ele colocou a mão na cueca, eu quase caí dura", se divertiu uma usuária do X, antigo Twitter. "Nem precisava chegar no final para perceber", ironizou um segundo na mesma plataforma de interação social. "Perdi tudo nesse final", prosseguiu uma terceira. "E ele não é inocente", escreveu ainda uma quarta.

não tava esperando esse plot twist do Lucas Lucco 🗣️ pic.twitter.com/8Z7SIk7ybA — Matheus (@odontinho) December 11, 2024





Além de brincar com o "volume falso", Lucas Lucco ainda contou na postagem que estava se dedicando à corrida junto com musculação. "Hoje em dia eu estou treinando uma modalidade chamado treino híbrido que mistura corrida com musculação. E muita gente fala que, quando a gente treina corrida, a gente perde massa muscular. Só que, dependendo da quantidade que você corre", explicou.

Bipolaridade

Conhecido pela trajetória na indústria fonográfica sertaneja, Lucas Lucco tem publicado conteúdos voltados à saúde mental. Ele também falou que, aos 10 anos, começou a apresentar "indícios" do transtorno de bipolaridade.





"Desde os meus 10 anos eu comecei a dar indícios [de transtorno bipolar]. Tem a ver com uma questão de família e genética. Mas depois que comecei a carreira, foi um gatilho", contou em entrevista à "GQ".