Reprodução YouTube/ Globoplay 'Substância' e 'Turma da Mônica - Origens'

Nada melhor do que as indicações mais recentes do audiovisual para curtir o fim de semana, não é mesmo? Dessa vez, a reportagem do iG Gente preparou uma lista com os destaques que foram recém-lançados nos streamings e também nos cinemas; veja:



‘Substância’ | Cinemas

A pressão pelo corpo perfeito e procedimentos estéticos invasivos. Se o filme tivesse uma receita, estes seriam os dois ingredientes principais. No longa, Demi Moore dá vida à Elisabeth Sparkle, celebridade que é demitida de um programa de TV e passa a usar uma ‘substância’ que a rejuvenesce. Moore divide a personagem com Margaret Qualley.





‘Turma da Mônica — Origens’ | Globoplay

O universo criado por Maurício de Sousa nos quadrinhos ganhou outra adaptação. No prequel, disponível no streaming do Grupo Globo, acompanhamos o quinteto de protagonistas em duas fases distintas: a infância e a terceira idade. A série tem oito episódios.





‘Abraço de Mãe’ | Netflix

Nova aposta nacional da gigante do streaming, o filme é estrelado por Marjorie Estiano como a bombeira Ana. Dirigido por Cristian Ponce, o filme mostra Ana tentando evacuar um hospital em meio à uma forte tempestade. O problema? Os internos não querem deixar a instituição. O motivo? Um segredo sombrio.





‘Superman & Lois’ | Max

Lançada na última quinta-feira (24), a série revisita a história de um dos heróis mais icônicos das HQs: Superman. Interpretado por Tyler Hoechlin, o nativo do planeta Krypton retorna à Smallville com a jornalista Lois Lane (Elizabeth Tulloch).





‘Robô Selvagem’ | Cinemas

Indicado para toda a família, o longa é baseado em uma saga literária homônima escrita por Peter Brown. A trama gira em torno do Robô roz, que cai em um planeta desconhecido e precisa se adaptar para sobreviver em meio aos animais. A obra é dirigida por Chris Sanders, mesmo diretor do sucesso “Lilo & Stitch”.





Código do embed Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $