Demi Moore comentou sobre a saúde de Bruce Willis, seu ex-marido e pai de suas três filhas, que enfrenta a demência frontotemporal , uma condição que afeta o humor, o comportamento, a personalidade e causa dificuldades na fala. Trata-se de uma doença progressiva e sem cura, que piora com o tempo.

Bruce foi diagnosticado em 2022 com afasia, uma condição associada a lesões no lobo temporal, e no ano seguinte, o diagnóstico evoluiu para demência frontotemporal.

Em uma entrevista exclusiva à CNN americana , Demi descreveu o momento como "muito estável", mas ressaltou a dificuldade de ver Bruce passando por isso. "[Não é] o que eu desejaria a ninguém", afirmou.

Ela também destacou a importância de compreender o estado das pessoas afetadas pela condição. "Já compartilhei isso antes, mas quero enfatizar com sinceridade: é crucial entender onde essas pessoas estão. E, a partir desse lugar, há tanto amor e alegria", explicou. "Embora haja uma grande perda, também há uma grande beleza e presentes que podem surgir [da situação]", acrescentou.