Reprodução Record TV “A Fazenda 16”: Guilherme, Luana, Sacha e Flor estavam na roça

"A Fazenda 16", reality rural da Record TV, está na reta final. A décima segunda roça contou com Sacha Bali, Guilherme Vieira, Flor Fernandez e Luana Targino. Como a berlinda era quadrupla, a eliminação foi dupla. Adriane Galisteu, titular da atração, revelou quem deixou o reality nesta quinta-feira (12).







A dupla que obteve a menor quantidade de votos do público foi formada por Flor Fernandez e Luana Targino. A primeira peoa conseguiu alcançar 15,81% dos votos, enquanto a segunda teve apenas 8,16%. Guilherme e Sacha foram salvos, mas não tiveram os índices de votos revelados.





"A ordem desse anúncio não tem relação com a quantidade de votos de cada um. O primeiro roceiro que vai entrar para o top 8, rumo à semana final, é você, que vai subir feliz da vida, vai jogar mais um pouco.É você, Gui", iniciou Galisteu no discurso da noite.





Em seguida, ela anunciou o retorno de Sacha para a sede. "Esse é o fim do jogo para um de vocês. Quem vai voltar para a sede gigante e sem medo, feliz da vida, mas jogando, e dá mais um passo em busca do prêmio. Volta para lá, Sacha, vai com tudo", prosseguiu Adriane.

Relembre como foi a formação da roça

O ator Sacha Bali foi indicado pelo então fazendeiro da competição, o personal trainer Gilson de Oliveira, rival declarado do artista. Já Yuri Bonotto foi o mais votado pelos outros confinados, recebendo cinco votos de outros colegas de confinamento.





Flor ocupou o terceiro banquinho dos roceiros ao ser puxada pelo ex-bombeiro de Eliana. Luana sobrou no Resta Um e se tornou a quarta roceira. Já Guilherme, que vetou Flor e Sacha da Prova do Fazendeiro, foi indicado por Sidney Sampaio, dono de uma regalia especial do Poder da Chama.

Fora os peões que estavam na berlinda, "A Fazenda 16" conta ainda com Albert Bressan, Gilson, Juninho Bill, Sidney Sampaio e Vanessa Carvalho. O reality tem término previsto para 19 de dezembro. O peão mais querido pelo público leva um prêmio no valor de R$ 2 milhões.