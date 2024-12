Reprodução: Sony/CBS Ainda Estou Aqui foi reconhecido na categoria Melhor Filme em Língua Estrangeira

Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui , filme de Walter Salles sobre o período da ditadura militar no Brasil, foram indicados ao Globo de Ouro 2025 . A atriz disputa Melhor Atriz em Filme de Drama e o longa aparece na categoria Melhor Filme de Língua Estrangeira .



As atrizes Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygrl), Kate Winslet (Lee), Pamela Anderson (The Last Showgirl) e Tilda Swinton (The Room Next Door) competem com a brasileira.

Além do longa de Salles, os filmes All We Imagine as Light (India), Emilia Pérez (França), The Girl With the Needle (Dinamarca), The Seed of the Sacred Fig (Alemanhã) e Vermiglio (Itália) também disputam a estatueta.

Os indicados em Melhor Filme em Língua Estrangeira no Globo de Ouro 2025 foram…



• Ainda Estou Aqui 🇧🇷

• Emilia Pérez 🇫🇷

• The Seed of the Sacred Fig 🇩🇪

• All We Imagine As Light 🇮🇳

• The Girl With the Needle 🇩🇰

• Vermiglio 🇮🇹 pic.twitter.com/EwpnCEmhsg — Oxente, Pipoca? (@oxentepipoca) December 9, 2024









As indicadas em Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro 2025 foram…



• Angelina Jolie (Maria)

• Nicole Kidman (Babygirl)

• Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui 🇧🇷)

• Kate Winslet (Lee)

• Pamela Anderson (The Last Showgirl)

• Tilda Swinton (The Room Next Door) pic.twitter.com/JRrp6LtO6H — Oxente, Pipoca? (@oxentepipoca) December 9, 2024

Fernanda Montenegro, mãe de Torres, também já foi indicada à premiação pelo seu papel em Central do Brasil, de 1998.

O Globo de Ouro acontece no dia 5 de janeiro de 2025, a partir das 20h. A 82ª edição terá Nikki Glaser no comando da premiação, que acontecerá em Beverly Hills, California, nos Estados Unidos.