Reprodução Instagram/ GNT Eliana se emociona ao lembrar do pai, José Bezerra

Eliana Michaelichen, de 52 anos, não conseguiu segurar a emoção durante a última edição do "Saia Justa", programa apresentado por ela no GNT, canal por assinatura do Grupo Globo. Na última quarta-feira (11), ela se lembrou do pai, José Bezerra, que morreu em março, após complicações de um AVC (Acidente Vascular Cerebral).





"Meu pai partiu e a coisa que mais lembro é dele sorrindo quando eu entrava no quarto. Isso é não ter medo da finitude. Enquanto podemos, temos que viver com intensidade, sem que nada nos desvie desse caminho", recordou ela, que pediu demissão do SBT para ir à Globo.





"Ressignifiquei a vida depois da morte do meu pai, ressignifiquei minha vida quando fiquei hospitalizada por cinco meses, tudo parou e perdi o controle. Nos momentos mais difíceis da minha vida ressignifiquei o que era morte, doença grave e o que era viver. Comecei a prestar mais atenção às pequenas coisas da vida: o raio de sol que batia no quarto, um abraço, um carinho, um sorriso", acrescentou.





A loira ainda falou da emoção que sentiu ao falar sobre assuntos tão íntimos e delicados como a morte do pai. "Estou chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Perdi o medo de ter alguém que amava muito partindo", avaliou ela, que estreará como apresentadora solo na Globo em janeiro de 2025, quando apresentará o reality "The Masked Singer Brasil".