Reprodução/Instagram Rodrigo Sant'Anna

Conhecido pela atuação em humorísticos da Rede Globo, o comediante e ator Rodrigo Sant’Anna, de 43 anos, voltará à empresa. Ele estava afastado das telinhas do Grupo Globo há dois anos. Isso porque tinha migrado para a Netflix, onde colecionou sucessos.





As informações são do "F5", da "Folha de S. Paulo". Segundo o site, Rodrigo será a grande estrela de "Tô de Graça". O seriado caiu nas graças do público e se consagrou como um produto de grande audiência na TV por assinatura. Uma nova temporada está em desenvolvimento.





A produção deve ser exibida no Multishow, canal privado do Grupo Globo. Embora seja majoritariamente conhecido pela participação no "Zorra Total", da Globo, o artista também se destacou pela atuação em humorísticos lembrados até hoje pelos espectadores, como "Plantão Sem Fim" e "Os Suburbanos".





Já na Netflix, Sant’Anna pode ser visto em "Ponto Final" e "Rodrigo Sant'Anna: Cheguei". A primeira produção, lançada em janeiro deste ano, figurou como uma das obras mais assistidas da plataforma e contou com Nany People, Tuca Andrada e Thaynara OG no elenco.