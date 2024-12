Reprodução/Instagram Gaby Amarantos

Gaby Amarantos, de 46 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (11) para compartilhar um registro sensual com os mais de 960 mil seguidores que a acompanham no Instagram. Ela surgiu fazendo topless enquanto posava com uma calcinha rosa cavada.



Solteira, ela tem experienciado uma nova fase em relação à vida amorosa após ter encerrado o relacionamento de 10 anos com o fotógrafo Gareth Jones. Ele, inclusive, já engatou um novo namoro depois do fim do casamento de uma década com a cantora e compositora paraense.





Durante recente participação no "Encontro com Patrícia Poeta", exibido na Globo, Amarantos comentou a solteirice. "Nunca vivi a solterice na minha vida, sempre emendei um relacionamento no outro, estou amando. Não é nem a questão da solterice, mas é cuidar de mim, amar minha companhia, amar viajar sozinha, fazer compras, ir ao cinema. Estando bem comigo, estou aberta para tudo de incrível e maravilhoso que o Universo tem para me proporcionar", declarou.





"Ele já está namorando, saiu o namoro dele com uma menina linda, estou muito feliz por ele. A gente tem que começar a normalizar casais que têm a responsabilidade de se separar no amor, sem mágoa, sem exposição, a nossa relação foi de muito respeito, de quase dez anos. Gareth me ensinou muito", disse também.