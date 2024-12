Reprodução Record TV “A Fazenda 16”: Guilherme, Luana, Sacha e Flor estão na roça

“A Fazenda 16”, reality dirigido por Rodrigo Carelli e apresentado por Adriane Galisteu, contará com mais uma baixa no elenco nesta quinta-feira (12). Acontece que as votações da décima segunda roça da temporada irão se encerrar. Dessa vez, Flor Fernandez, Guilherme Vieira, Sacha Bali e Luana Targino correm o risco de deixar o confinamento.



Entenda como foi a formação

O ator Sacha parou na roça após a indicação de Gilson Oliveira, o ex-affair de Gracyanne Barbosa era o fazendeiro da semana. Yuri Bonotto, ex-bombeiro de Eliana e produtor de conteúdo adulto, foi o mais votado da sede. Já Luana Targino sobrou no Resta um. Flor Fernandez foi puxada por Yuri, enquanto Guilherme foi indicado por Sidney Sampaio, dono de um Poder da Chama.



Sacha Bali e Flor Fernandez estavam confirmados na berlinda. Isso porque foram vetados de fazer a Prova do Fazendeiro, que ocorreu na última quarta-feira (11). Quem conseguiu o chapéu e se livrou de enfrentar o próprio aliado, Guilherme Vieira, na roça foi Yuri Bonotto. Esta é a terceira vez que ele se consagra como fazendeiro no reality.



Além dos peões que estão na berlinda, "A Fazenda 16" conta ainda com Albert Bressan, Gilson, Juninho Bill, Sidney Sampaio e Vanessa Carvalho. O reality tem término previsto para 19 de dezembro. O prêmio para o peão mais querido pelo público será no valor de R$ 2 milhões.