Ivete Sangalo se pronuncia sobre substituição de Eliana no The Masked

Eliana foi anunciada como apresentadora de três atrações logo no início do contrato com a Globo. Entre uma delas, ela vai comandar o The Masked Singer Brasil no lugar de Ivete Sangalo.

Com a revelação, a cantora se pronunciou sobre a substituição após três temporadas.

"Eliana, querida. Eu sei o quanto esse momento seu é de merecimento e de reconhecimento do seu enorme talento e da sua linda caminhada na TV. E eu como fã que sou, estarei aqui aplaudindo e vendo você brilhar muito. Todo sucesso e sorte pra você, pois merece demais! Um cheiro", escreveu Ivete.

Em entrevista ao Fantástico, Eliana abriu o coração sobre a expectativa para a apresentar o programa dominical. "É um projeto também que eu amo de paixão. Tem o carinho dos meus filhos que amam esse formato. Então pegar esse bastão vindo de uma cantora tão querida por todo Brasil, que é a Ivete, é muito legal. É astral, já é astral. Tem muito a ver com o meu DNA", disse.

Vale lembrar que Eliana vai comandar o The Masked Singer Brasil, o Saia Justa (GNT) e o Vem Que Tem.

