Reprodução Globo/Manoella Mello Rodrigo Dourado

Rodrigo Dourado virou alvo dos holofotes desde o anúncio da demissão de Boninho. Isso porque será ele o responsável por assumir a direção do reality de maior audiência e faturamento da Rede Globo, o "Big Brother Brasil", que está no ar há 25 anos no canal.





Quem é ele?

Contratado da emissora há cerca de 25 anos, o profissional se destacou pela parceria que formou com o marido de Ana Furtado em programas da líder audiência. Além do "BBB", Dourado e Boninho estiveram à frente do "Estrela da Casa", renovado para uma segunda temporada mesmo após baixos índices de audiência.





Outras competições em que trabalhou foram as atrações "No Limite", "Fama", "The Voice" e "Hipertensão", todas já extintas na grade da TV Globo. Em relação ao jornalismo esportivo, se destacou no especial “Central da Copa”, exibido na Copa do Mundo de 2018.





Demissão de Boninho

O antigo diretor do "BBB" se despediu da líder em audiência em setembro deste ano. Antes de sair do canal, Boninho recebeu uma proposta para atuar em frente às câmeras, como apresentador, mas recusou e optou por continuar na produção de outras produções, mas agora com outras emissoras e no streaming.





Após o "Estrela da Casa", apresentado pela ex-BBB Ana Clara Lima, Boninho tem apenas mais uma tarefa antes de encerrar de vez o vínculo contratual com a Globo, o tradicional especial com Roberto Carlos. O cantor, inclusive, está com o futuro incerto para os próximos anos no canal devido à mudanças no modelo de contratação.