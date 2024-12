Reprodução Instagram - 12.11.2024 Gracyanne posa de fio-dental no frio dos EUA

Gracyanne Barbosa, de 41 anos, tem se dedicado à produção de conteúdos adultos. A ex-dançarina do Tchakabum iniciou a nova empreitada profissional depois de ter se separado do cantor Belo, em meio a acusações de traição vindas de ambos os lados, em abril deste ano.





Segundo a influenciadora, o que a motivou a começar no ramo foi o aspecto financeiro. "Falando francamente, foi por dinheiro mesmo. As pessoas fantasiam uma separação milionária, quase um investimento. Não é nada disso. Desde sempre eu trabalhei para me sustentar, conquistar meus sonhos com meu trabalho e agora não será diferente, pelo contrário, não saí do nosso casamento com benefícios financeiros", contou ao "Gshow".





"É como se voltasse do zero para recomeçar e como minha prioridade agora está a compra da minha casa. Então as plataformas foram uma saída financeira pra mim nesse momento", acrescentou em entrevista ao mesmo veículo.





Gracyanne ainda entregou as propostas inusitadas que costuma receber dos assinantes. "As propostas não são indecentes, mas diferenciadas e muitas vezes divertidas. Tenho muitas solicitações de conteúdo exclusivo de pole dance, que vai desde uma coreografia mais ousada até um figurino de fantasia. Também recebo pedidos de avaliação de shape, se o corpo está definido, se está sequinho, como eu acho que deveria ser o treino"