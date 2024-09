Reprodução/TV Globo Ana Furtado retirou tumor de mama em 2018 e falou sobre seu tratamento

A apresentadora Ana Furtado abriu o coração e comentou como foi sua saída da Globo em julho de 2022, após 28 anos de contrato com a emissora. Sempre vista pela web como uma substituta quando necessário, Ana chegou a integrar o elenco de algumas novelas, assumir programas como "Mais Você" e "Encontro" nas férias de Ana Maria Braga e Fátima Bernardes, além de ter comandado o "Vídeo Show" e o "É De Casa".



Em entrevista ao podcast "Pod Delas", a apresentadora afirma que nunca se incomodou com as piadas feitas sobre sempre substituir os programas. Além disso, a esposa do diretor Boninho, que anunciou sua saída da emissora no último final de semana, explicou o porquê deixou a Globo em 2022.

"Não me fazia bem, eu não tinha protagonismo, eu não estava fazendo coisas que eu gostaria de fazer. Eu fiquei 28 anos fazendo o que tinha para fazer, mas não era necessariamente o que eu queria e gostava de fazer", explica.

Segundo Ana, o tratamento de câncer que enfrentou teria a ajudado a enxergar as coisas de uma forma diferente: "Depois de todo esse processo que eu vivi, eu decidi que chegou o momento em que tenho a necessidade de parar, respirar, recalcular rota e decidir o que quero fazer, e o que eu queria fazer eram coisas importantes para mim, extremamente significativas, que fizessem sentido e me fizessem feliz".

