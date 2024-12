Reprodução Instagram - 6.12.2024 Marina Sena

Marina Sena, de 28 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (5) para publicar um registro ousado que viralizou entre os internautas. Trata-se de um clique no qual a artista surge fazendo topless na praia, exibindo as costas e um biquíni fio-dental preto.







Em outra foto, a namorada do tiktoker e influenciador Juliano Floss, de 20 anos, aparece vestindo uma blusa estampada com a seguinte frase: "Gostosas numa ilha". Além de reunir mais de 89 mil curtidas, a postagem recebeu mais de mil comentários, a maioria com elogios.





"Você é minha musa", declarou uma usuária do Instagram. "Você não erra nunca, amor", acrescentou uma segunda. "Maravilhosa", destacou um terceiro. "Eu quero essa t-shirt", revelou um quarto. "Te adoro", afirmou um quinto. "Ela tem talento, conceito e beleza", prosseguiu mais um. "Perfeita", finalizou uma sétima.

Confira as fotos:

Marina Sena anda pela praia Reprodução Instagram - 6.12.2024 Marina Sena faz topless Reprodução Instagram - 6.12.2024 Marina Sena com a blusa 'Gostosas numa Ilha' Reprodução Instagram - 6.12.2024





Lançamento

Conhecida por composições românticas e sensuais, Marina Sena lançou o clipe de "Numa Ilha", nova aposta musical dela. No trabalho audiovisual, a cantora protagoniza cenas quentes com o ator Johnny Massaro, conhecido pela atuação em "Verdades Secretas 2" e "Terra e Paixão".