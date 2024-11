Instagram/@yasminbrunet 28/11/2024 Yasmin Brunet surge em fotos de topless e web vai á loucura





Yasmin Brunet agitou as redes sociais ao compartilhar fotos deslumbrantes de um ensaio em que aparece de topless. Com um cenário neutro e elegante, a modelo posou segurando uma escova de cabelo, destacando seus cabelos loiros impecáveis e sua conexão com a natureza.

As imagens rapidamente viralizaram, acumulando milhares de curtidas e elogios nos comentários. "Que sereia!" , escreveu um seguidor, enquanto outro exaltou a beleza da modelo: "Ahhh que coisa mais linda".





Na legenda, Yasmin deixou os fãs ainda mais curiosos ao dar um spoiler sobre seus próximos projetos: “Vem muita coisa por aí… 🤫 @yasminbeauty 🧜🏼‍♀️🌷💕🐚✨”. A postagem, que também promove sua marca de produtos de beleza, reforçou sua imagem de ícone de estilo e naturalidade.