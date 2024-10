Arthur Ferreira Marina Sena e Juliano Floss

Marina Sena, de 28, resolveu abrir a intimidade do relacionamento com o tiktoker Juliano Floss, de 20. A cantora e compositora entregou uma prática do casal para melhorar o namoro nos períodos em que estão longe um do outro por viagens ou compromissos de trabalho.



As declarações foram dadas durante participação no “Alma de Cozinheira”, exibido no GNT e comandado por Paola Carosella, na última quarta-feira (30). “Mandei e recebi hoje, porque meu namorado está em outra cidade, aí a gente sobrevive através de nudes”, contou ela.



Samuel de Assis

O ator, que participava do programa também, contou que passou a receber fotos nuas de internautas após a participação em “Vai na Fé” (2023), narrativa em que deu vida ao galã Ben. “Foram muitos [nudes] na vida, principalmente depois da novela", garantiu.



Afastado dos folhetins desde agosto de 2023, o artista volta ao ar na Globo. Dessa vez, no horário nobre, em "Mania de Você". Caberá a ele interpretar Daniel Fischer, arquiteto que formará triângulo amoroso com Michele (Alanis Guillen) e Cristiano (Bruno Montaleone).