Reprodução/Instagram Bruna Griphao ostenta bumbum em praia





De bem com a vida, a atriz Bruna Griphao , de 25 anos, colocou o bumbum pra jogo e compartilhou fotos de biquíni fio-dental com os seus seguidores, nesta terça-feira (19). A ex-BBB, além de exibir suas curvas, mostrou em suas fotos o seu tanquinho e algumas marquinhas.

As fotos bombaram nas redes sociais, com diversas reações e elogios de seus seguidores. "Linda como sempre", dizia um usuário. "Meu sonho é casar com uma deusa dessa", comentou outra pessoa.

