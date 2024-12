Record TV - 5.12.2024 Flora em "A Fazenda 16"

O tiro de Flora saiu pela culatra. A ex-peoa de "A Fazenda 16" abandonou o reality na última quinta-feira (5), quando foi eliminada na roça tripla do programa rural da Record TV. Acontece que a estratégia usada pela participante se revelou como uma decisão errada na trajetória dela durante o confinamento.







Isso porque Guilherme Vieira, um dos roceiros que retornou à sede da atração, foi puxado por Flora para a roça. O ex-contratado do SBT colecionou embates com a eliminada, mas recebeu uma quantidade maior de votos para continuar lutando pelo prêmio final, avaliado em R$ 2 milhões. Caso ela escolhesse outro peão, o resultado poderia ter sido diferente.





"Você pode sair orgulhosa do seu jogo. Você é uma garota, tem uma vida completa, inteira e poderosa", disse Galisteu ao anunciar o resultado da décima primeira roça do reality. Flora respondeu a apresentadora: "Foi bem mais difícil do que eu imagine. A cabeça de jogadora está inteira, mas o coração sente muito'".





Qual a porcentagem?

Flora recebeu apenas 21,87% dos votos, porcentagem aquém dos índices conquistados por Sidney Sampaio, que também estava entre os roceiros, e Guilherme Vieira, rival declarado da eliminada. Flor Fernandez e Sacha Bali também foram outros peões com quem a filha de Arlindo Cruz discutiu.