Reprodução Instagram - 29.10.2024 Adriane Galisteu

Adriane Galisteu abriu o coração sobre as críticas que recebeu ao longo da carreira. Em conversa com a Caras, ela desabafou a respeito de como os ataques a machucaram e afetaram sua vida.



"Os dedos apontados para o meu caráter, num momento muito fragilizado da minha vida, não achei que foi justo. Acho que foram bem cruéis comigo numa época que era para ter só colo. Isso é um pouco do ser humano, né?", iniciou ela.

"Não é que aconteceu comigo e nunca mais [...] Acontece o tempo inteiro, e com um monte de gente. Num reality a gente vê isso acontecer", disse a apresentadora ao comparar o hate em relação às celebridades com os comentários recebidos por participantes de reality show.

Além disso, a artista reconheceu as qualidades desse tipo de programa: "Por isso que eu falo, a maior novela da vida real, que você pode acompanhar, é um reality show. Então, não tenham preconceito com reality, porque ele te ensina muito. A gente aprende muito, a gente calça sapatos, e não é à toa que vale dois milhões de prêmio, três milhões de reais, em três meses", explicou.

Rotina intensa

Por comandar A Fazenda , Adriane Galisteu não tem tempo para a vida pessoal. Sobre a alta demanda na atração, ela disse: "Já vivo um pouco isso [a experiência de um reality show], porque eu já estou meio confinada com eles", argumentou.

"A diferença é que tenho a minha válvula de escape. Mesmo que eu não veja a minha família, vejo muito pouco. Chego em casa e o Vittorio está dormindo; eu saio de casa, ele já saiu. Igual com o meu marido, igual com a minha mãe. Já implorei para eça almoçar comigo para eu poder vê-la", acrescentou. Desde 2021, quando Marcos Mion saiu da Record para ir à Globo, a loira é a apresentadora do reality rural.