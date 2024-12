Reprodução YouTube/ Globo Anitta e Ivete Sangalo

Anitta, de 31 anos, resolveu resgatar um dos episódios mais polêmicos da carreira: a briga que teve com Ivete Sangalo, de 52. Na última quinta-feira (5), por meio dos stories do Instagram, a "girl from Rio" abriu o jogo e admitiu o conflito que travou com a ex-apresentadora do "The Masked Singer Brasil".





"Ivete que é maravilhosa. Eu sou muito grata a ela, que me perdoou por ter sido c*zona com ela por tanto tempo. E isso é o mais legal de tudo dela. Muito bom, gente", disse Anitta, voz da nova versão de "Mania de Você", música da abertura da novela homônima exibida no horário nobre da Globo.





O que aconteceu entre as cantoras?

Em 2017, no livro "Furacão Anitta", escrito por Leo Dias, o jornalista afirmou que Ivete teria pedido para Anitta se humilhar em um programa de televisão para ser convidada para gravar um DVD com ela. Um áudio vazado em que a própria Anitta comentava a história também repercutiu na época.





Com as recentes declarações de Anitta, afirmando ter sido uma "c*zona" com Sangalo, internautas especulam que a alegação da funkeira teria sido uma mentira inventada sobre Ivete. As cantoras parecem ter colocado um ponto final no conflito, já que as duas se reencontraram no Prêmio Multishow nesta semana e também vão lançar uma música juntas.