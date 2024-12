Reprodução: Instagram Iza e Yuri Lima são pais de Nala

Iza mencionou Yuri Lima ao falar sobre os cuidados com Nala , filha do casal. A cantora deu uma entrevista para a revista Quem e explicou como tem sido retornar à rotina profisional em meio aos primeiros meses da bebê.

"Tenho uma família muito incrível e que é muito participativa. A Nala foi muito esperada pela minha família. Além do pai, com quem divido as responsabilidades, tem os avós, tios", disse a artista.

"Todo mundo acaba e revezando. A Nala é uma criança muito amada. Esse apoio todo a retomar os compromissos profissionais", ressaltou ela. A menina nasceu no dia 13 de outubro deste ano.

Além disso, a performer explicou sobre os seus compromissos profissionais, mas descartou a possibilidade de fazer apresentações ainda em 2024. "Em 2025, tem o Carnaval e o Bloco Pesadão em duas capitais. Só volto a fazer os shows em março", revelou.

"[...] Estou retomando aos poucos e fazendo trabalhos pontuais. Apesar de ter uma rede e apoio, tem coisas que só eu posso fazer. Além dos ciúmes também. Sou muito ciumenta com ela", afirmou ela.

