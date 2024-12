Reprodução Instagram/ Globo Grazi Massafera, Carolina Ferraz e Jade Picon

Carolina Ferraz, de 56 anos, resolveu abrir o jogo sobre as polêmicas escalações de influenciadores para trabalhos artísticos, como novelas. A classe artística tem criticado empresas, como a Globo, por darem oportunidade aos blogueiros ao invés de contratar atores formados com DRT.







Durante participação no podcast "Pod Falar com Tati Pilão", Ferraz comentou o assunto e ainda citou o caso de duas ex-BBBs que migraram para às artes cênicas: Grazi Massafera e Jade Picon. As ex-sisters do reality global, inclusive, aturam juntas como mãe e filha em "Travessia", novela de Gloria Perez exibida em 2023.





"A Grazi era uma ex-BBB que virou atriz e mergulhou na profissão. Você fazer uma novela não quer dizer que virou atriz. Para fazer uma novela tem que comer muito feijão, trabalhar muito. Se a Jade quiser, e é isso que ela quer, eu tiro o chapéu, vai. Não há uma limitação para ninguém. Mas a gente tem que entender bem", declarou.





"Para você ser um ator, um artista, você precisa fazer arte. Um influencer tem que entender outras coisas, são habilidades diferentes. E você se manter no topo em qualquer profissão é difícil", acrescentou ela, que se afastou da atuação para se dedicar à carreira de apresentadora.





"Eu tenho 35 anos de carreira, não existe uma influencer que tenha tanto tempo de carreira, porque nem a profissão existe há tanto tempo. E qual é o histórico que essa pessoa deixa atrás de si? A gente só vai saber daqui um tempo", argumentou. "Cada um no seu galho e a gente tem que entender essa nova história".