Iza mostrou ao público, pela primeira vez, o rostinho de Nala . No último sábado (09), a cantora publicou registros dos primeiros dias com a filha , fruto do relacionamento com o jogador Yuri Lima . Além disso, também dividiu com os fãs a interação entre a família e a recém-nascida.

"Vivendo e recebendo o maior amor do mundo por aqui! Alguns registros dos primeiros dias com a família mais especial. Ô, sorte! obrigada por cada mensagem de carinho", escreveu ela na legenda.

Em um dos registros, Iza gravou a filha utilizando uma roupinha do Vasco, time carioca de futebol. Outro momento compartilhado pela artista foi um vídeo da pequena respirando. Os avós da bebê também estavam o lado da cantora nos primeiros dias de maternidade e apareceram nas fotos.

Iza e Yuri Lima são os pais de Nala, que nasceu no dia 13 de outubro . Um dos principais momentos da gravidez da musicista foi a traição de seu companheiro. Em julho deste ano, ela revelou que o ex-atleta do Mirassol a traiu com outra mulher . Após semanas separados, o jogador retornou à vida da compositora para que, juntos, dessem uma melhor criação à menina.

Veja as fotos:

Iza e Nala Reprodução: Instagram Iza e Nala Reprodução: Instagram Iza com a família Reprodução: Instagram Família de Iza com Nala Reprodução: Instagram