Reprodução Record TV/ Instagram Rodrigo Faro anuncia demissão da Record

Após 16 anos como contratado da Record TV, Rodrigo Faro anunciou a saída do canal. O ator e apresentador de 56 anos usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (5) para contar que está, além de detalhar os bastidores da não renovação do contrato dele.







Segundo Faro, a decisão em encerrar o vínculo foi "em comum acordo". "Chegou o momento de encerrar este ciclo tão especial em minha vida. Decidimos em comum acordo (emissora e eu) não renovar o meu contrato, uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão", iniciou ele.





"Foram anos de aprendizado, desafios, e realizações que levarei para sempre comigo. A Record foi mais do que uma casa profissional; foi a emissora que me deu a oportunidade de me tornar um comunicador relevante, onde construí amizades, vivi momentos inesquecíveis, e cresci não apenas como profissional, mas também como ser humano", acrescentou.





O "Hora do Faro", atração comandada por ele aos domingos, será extinto da programação da emissora. Rodrigo agradeceu aos funcionários que atuaram ao lado dele na produção da atração vespertina dominical.





"Agradeço profundamente à toda a minha equipe, que junto comigo, construiu essa história de sucesso, aos meus colegas, e, principalmente, a vocês, que me acompanharam ao longo dessa jornada. O carinho, respeito e a confiança do público foram e sempre serão a minha maior motivação", declarou.





Por fim, o comunicador ainda falou de "novos projetos" após o fim do contrato com a emissora de Edir Macedo. "Este não é um adeus, mas sim um até breve. Estou animado para os novos desafios e projetos que estão por vir. Em breve contarei todas as novidades para vocês, e espero continuar contando com o apoio de vocês nessa nova fase da minha carreira", finalizou.