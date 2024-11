Instagram/@iza 14/11/2024 IZA faz primeira aparição pública na estreia do Grammy Latino





Nesta quinta-feira (14), IZA, de 34 anos, compartilhou em suas redes sociais o momento em que se prepara para o Grammy Latino, realizado em Miami, Estados Unidos . A premiação marca a primeira aparição pública da cantora após o nascimento de sua filha, Nala, fruto do relacionamento com Yuri Lima, de 30 anos.

Para o evento, IZA escolheu um look impactante: visual all black, com uma capa preta de ombreiras douradas e cabelos lisos e longos, destacando-se no tapete vermelho da première. Em outro vídeo, ela aparece ao lado de Jenni Mosello enquanto caminha pelo evento.

A cantora está concorrendo em duas categorias nesta edição: Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, com Afrodhit , e Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa, com Fé nas Maluca , sua parceria com MC Carol.