Yuri Lima publica as primeiras fotos de Nala, filha com a cantora Iza

O jogador de futebol Yuri Lima compartilhou um álbum de fotos nesta terça-feira (12), registrando os primeiros dias de vida de Nala, filha dele com a cantora Iza. Pelo Instagram, o atleta celebrou a chegada da filha com uma declaração de amor.

"Estou até agora pensando em uma legenda, e tudo parece pouco. Em pouco tempo, você já mudou tudo para melhor, minha filha. Obrigado pelo melhor presente, Deus!", escreveu Yuri Lima.

Nas fotos publicadas, o jogador aparece no centro cirúrgico com a filha no colo, deitado no chão do hospital enquanto aguardava o nascimento da pequena, e já em casa, dando mamadeira para Nala.

Nos comentários, Yan Lima, irmão gêmeo de Yuri, destacou o comprometimento do atleta com a paternidade: "Tenho muito orgulho de você e sei que vai ser o melhor pai que ela poderia ter! (Só não vai superar o nosso, porque o mano Edson é embaçado)", escreveu.

Nala, nascida em 13 de outubro, é fruto do relacionamento entre Yuri Lima e a cantora Iza.

