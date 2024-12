Reprodução/Instagram Andressa Urach

O criador de conteúdo adulto Cassiano França , compartilhou detalhes sobre o que o atraiu na nova affair, Andressa Urach . Em um vídeo divulgado nesta quarta-feira (4), ele fez elogios à loira, destacando algumas das "habilidades" dela. Ao comentar sobre a língua bifurcada, ele disse que "ela tem seus dons". Andressa, conhecida pelas publicações ousadas, respondeu de forma carinhosa, chamando-o de "gostoso".

O relacionamento de Cassiano e Andressa gerou discussões entre os fãs, com muitos questionando se a nova relação afetaria a rotina de trabalho dele. Contudo, Cassiano foi firme em sua resposta, afirmando que continuará gravando seus vídeos eróticos, apesar da revelação de Andressa sobre seu ciúmes.





Esse romance de Andressa com Cassiano surgiu pouco tempo após ela ser fotografada em clima de romance com a influenciadora Mari Ávila, em uma noite de São Paulo. Andressa, que mantém uma "relação aberta", explicou que tem liberdade para se envolver com homens e mulheres conforme suas preferências.