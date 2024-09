Reprodução: Instagram Katy Perry

A cantora Katy Perry entrou no '' Estrela da Casa '' no inicío da tarde desta quarta (18) e interagiu com os participantes do reality. A artista pop, que está no Brasil para performar no Rock in Rio 2024, conversou com os integrantes da atração apresentada por Ana Clara.



A musicista entrou acompanhada de Ana Clara, cumprimentou o elenco e conheceu cada participante. "Eu estou muito empolgada de estar aqui. Quero ouvir vocês cantando uma das minhas músicas", pediu ela.

Katy Perry Reprodução: TV Globo Katy Perry no "Estrela da Casa" Reprodução: TV Globo Katy Perry com elenco do "Estrela da Casa" Reprodução: TV Globo Katy Perry deitada em uma das camas do "Estrela da Casa" Reprodução: TV Globo Katy Perry imitando cara de sapo no "Estrela da Casa" Reprodução: TV Globo

Então, os músicos começaram a cantar a faixa "Teenage Dream", do álbum de mesmo nome da popstar americana. MC Mayarah teve um contato maior com Perry, que falou: "Santa Cruz está no mapa", a pedido da funkeira.

A participante cantou "A Boba Fui Eu", de Ludmilla com Jão. Outra pessoa que também se apresentou foi o artista Gael Vicci, que performou "Back To Black", um dos maiores sucessos de Amy Winehouse.

Após o momento com o elenco, Katy Perry entrou na área interna do reality e conheceu a cozinha e os quartos da casa. A vocalista aproveitou o momento e deitou em uma das camas, levando os integrantes à loucura.

Entenda como aconteceu a negociação

Na última segunda-feira (16), a Globo confirmou a participação da voz de "Dark Horse" no reality musical. Segundo Gabriel Vaquer, colunista do portal F5, a negociação ocorria desde o início de setembro e foi combinada no início desta semana.

A apresentadora Ana Clara reforçou o comunicado na edição da última terça (17). Em entrevista ao Gshow, a ruiva contou um pouco mais sobre a sensação de ter a artista mundial no "Estrela da Casa".

"A importância da presença dela nesse programa é enorme. A gente está falando de pessoas que estão aprendendo ainda, estão dando os seus primeiros passos na carreira musical, então, ter uma potência como a Katy aqui no nosso programa é um privilégio muito grande", disse.

