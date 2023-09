Reprodução Rock In Rio 2024 ganha datas e The Town 2025 é confirmado; veja detalhes

Temos novidades nos festivais brasileiros! A organização do The Town confirmou a nova edição do evento para 2025, antes mesmo da edição atual terminar.

Em 2023, o festival teve um impacto econômica de mais de R$1,7 bilhões e conseguiu mais de meio milhão de pessoas em todos os dias de festival no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.





Além disso, a equipe anunciou as datas do Rock In Rio 2024, que acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro.

No ano que vem, o evento completa 40 anos. Com isso, os fãs apostam em artistas que marcaram as edições.





