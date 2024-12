Reprodução Instagram - 3.12.2024 Maíra Cardi

Maíra Cardi, de 41 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (2) para contar que estava indo ao médico remover um implante hormonal que havia colocado antes de saber que estava grávida. Mãe de dois filhos, a ex-BBB terá outro bebê, dessa vez com o empresário Thiago Nigro.





"Estou indo para o médico para fazer outra cirurgia para retirar porque eu tinha colocado um monte de coisa para repor os meus hormônios para daqui a 3 meses avaliar a possibilidade engravidar. Não poderia ter colocado se estivesse grávida. Coração ficou incomodando quando eu coloquei as coisas, fiz exame de sangue e deu positivo", explicou.





"Quero contar tudo para vocês. Esse filho é um milagre, é 100% de Deus. Tem um monte de porém e questões da minha saúde. Estou muito feliz e queria cuidar tudo para vocês. Estou correndo para o médico", acrescentou ela, que ainda avaliou os riscos de engravidar aos 41 anos.





"Claro que os três meses têm riscos, porque eu nem conseguiria ficar grávida, existe um risco, sim, de não segurar. Mas tenho a certeza que como foi Deus que planejou, é Dele. Estou em paz total, o que tiver que ser será. Tenho certeza que isso já estava planejado porque eu já tinha recebido uma profecia sobre isso", comentou.





Profecia?

Segundo Maíra, durante um encontro religioso, um pastor cravou o mês exato em que ela e Thiago Nigro seriam pais. A ex-BBB contou ainda que, na época, eles nem eram um casal. Cardi entregou também que o evangélico revelou qual seria o sexo da criança.





"Há dois anos Thiago recebeu uma profecia que ele teria um filho exatamente nesses mês desse ano", detalhou. "Foi no último dia do mês, 30, que a gente ficou sabendo. Quando Thiago recebeu a profecia a gente nem pensava em ficar junto. Ele estava num relacionamento muio ruim. O profeta veio aqui na célula que faço em casa e falou do sexo do bebê e que eu ia engravidar esse mês", finalizou.