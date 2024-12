Reprodução Instagram/ Globo - 3.12.2024 Faustão e Boni

Longe da TV para cuidar da saúde, o apresentador Fausto Silva, de 74 anos, resolveu romper o jejum dos holofotes para parabenizar José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, um dos diretores mais conhecidos pela atuação na Rede Globo. O ex-diretor televisivo publicou a homenagem que recebeu na última segunda-feira (2).







Por meio de um vídeo, Faustão, como é popularmente conhecido, rasgou elogios ao companheiro, com quem trabalhou por muitos anos. "Oi, pessoal. Olha nós aqui para comemorar mais uma vez os 8.9 dessa figuraça, que está a caminho dos noventinha", brincou o comunicador. "Cada vez mais lúcido, com uma vitalidade absurda", destacou.





Aos risos, o apresentador ainda citou lembranças de Boni, como em uma ocasião que ele e Sérgio Mendes "quase saíram na porr*da" com um sommelier de um restaurante em Paris, a capital da França. Após a brincadeira, Faustão voltou a destacar as qualidades do aniversariante.





"Todo mundo lembra dele como um gênio da publicidade, gênio do rádio, gênio da televisão. O homem que foi o divisor de águas na história da televisão. Dentro de toda essa caminhada, sempre houve espaço para ajudar as pessoas de todo o tipo", exaltou o apresentador.





Faustão ainda enfatizou que, durante a época em que trabalhava na líder em audiência e era considerado o "chefão da Globo", Boni "sempre" ajudou as pessoas que precisavam, "principalmente os mais necessitados". O ex-diretor da Globo deixou o canal em 1997.



Assista o vídeo de Faustão na íntegra: