Reprodução: Instagram Faustão com os três filhos

O apresentador Faustão ganhou, no último domingo (11), uma homenagem de Dia dos Pais do filho João Silva. Na foto publicada pelo jovem, o comunicador aparece ao lado dos três filhos. Além de João, Lara e Rodrigo também aparecem no registro.

"Feliz dia dos pais! Te amo. Faustola", escreveu ele na legenda da publicação. Nos comentários do momento pai e filhos os seguidores de Silva enalteceram a relação afetuosa entre o veterano e o trio.

"Ai, que saudades, Faustão, como é bom te ver bem", comemorou uma internauta. "Feliz dia dos pais, Faustão... Que Deus abençoe toda a família", desejou uma segunda. "Eu amo essa família", aclamou um terceiro.

Fausto Silva possui três filhos de dois casamentos: a mais velha, Lara Silva, é fruto de sua relação com Magda Colares, ex-mulher do apresentador e com quem ele ficou por dez anos. Já Luciana Cardoso, atual esposa do comunicador, é mãe dos dois meninos: João e Rodrigo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.