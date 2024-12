Reprodução/Record - 15.12.2023 Cezar Black e Kally Fonseca

Após Cezar Black vir a público anunciar que o relacionamento com Kally Fonseca tinha chegado ao fim, chegou a hora da própria cantora se manifestar sobre o rompimento. No último domingo (1º), a ex-peoa de "A Fazenda 15" entregou os bastidores do término.







Segundo Kally, ela e Black estão separados há cerca de um mês. A loira ainda pontuou que tentou continuar a relação, mas que Black preferiu ficar solteiro. "Eu tentei, ele não quis", enfatizou.





"Eu preferi me pronunciar aqui porque eu sou muito transparente, vocês sabem, e para mim é a melhor forma de poder falar a respeito desse assunto que é da minha vida pessoal, obviamente, mas que compartilhei com muita gente no Brasil. Foi algo bem público, que veio desde a época de 'A Fazenda'.", disse.





"Nada mais do que justo do que eu poder me pronunciar também a tantas pessoas que querem saber de fato o que aconteceu. E por respeito também, a gente tem muitas pessoas que gostam da gente, que torcem pela gente", acrescentou a artista.





"Infelizmente, não deu mais certo. Eu tentei. Eu até sugeri para gente tentar, já que existe amor, como ele diz. Da minha parte, eu garanto que sim, da minha parte foi tudo muito verdadeiro, muito intenso. E eu não tenho vergonha de falar sobre o que vivi, tudo o que passei, toda a polêmica que causou lá em A Fazenda. Fui muito verdadeira sobre meus sentimentos, até demais", argumentou.





Desgaste

Kally ainda comentou o fato da relação ter ficado desgastada. Além disso, a cantora ainda disse que Cezar tinha outras preocupações, como o estado de saúde do cão Rocco e as obras que está realizando na casa dele.





"Só que a vida, hoje, tomou novos rumos. Ele tem as prioridades dele, estava se dedicando muito à obra da casa dele, aos problemas do Rocco, com razão, eu entendo. E o nosso relacionamento estava tendo um certo desgaste", defendeu a loira.





"Não tem como você acabar um relacionamento e você estar bem, né? É óbvio. Mas isso não quer dizer que eu não sabia do pronunciamento dele, que ele ia se pronunciar aqui nas redes sociais. Já tínhamos conversado e já tínhamos terminado há mais ou menos um mês. E estávamos esperando obviamente o momento certo para poder chegar aqui e compartilhar com vocês", revelou.





"Desejo todo o sucesso do mundo para ele, e eu vou deixar outra coisa bem clara: não é marketing de música. Mas eu usei, sim, desse momento de dor, de tristeza, desse término para compor e investir mais ainda na minha carreira como cantora", finalizou.

Assista o pronunciamento na íntegra: