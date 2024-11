Reprodução: Instagram João Silva e Faustão

João Silva conversou a respeito da recuperação do pai, Faustão , após dois transplantes . Em entrevista à Quem, o filho do apresentador atualizou o estado de saúde do veterano e também o elogiou.



"Ele está bem e melhorando. É sobre evolução. Cada dia ele está melhor. Digo que é sobre pensar quando a rampa está para cima e para baixo", avaliou o jovem de 20 anos. O comunicador realizou dois transplantes: um no coração , em agosto de 2023, e outro no rim , em fevereiro de 2024.

"Perfeito ele não está, nem vivendo da forma que ele gostaria de estar vivendo, fazendo tudo o que gostaria, mas cada dia ele pode fazer um pouco mais. Essa é grande alegria do processo", acrescentou.

O filho do apresentador também reconheceu o amor que o público tem por Faustão: "Sempre soube que o meu pai era uma pessoa querida por levar alegria. Agora, depois de tudo o que ele passou, é emocionante ver como as pessoas realmente gostam dele".

"Elas me encontram e falam que fazem oração por ele, que tem uma pessoa na família passando pela mesma coisa", complementou.