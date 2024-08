Reprodução/Globo Boni diz que sonhava com Bial e Bonner apresentando o Jornal Nacional, mas Globo negou

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, conhecido como Boni, revelou que os planos que tinha para o futuro do Jornal Nacional foram negados pela Globo.

O ex-diretor geral contou que pensava em Pedro Bial e William Bonner como âncoras do jornal noturno após a saída de Cid Moreira e Sérgio Chapelin.

A vontade ficou de fora já que o ex-superintendente de Produção e Programação da Globo quis priorizar a decisão do Jornalismo da emissora, que optou por escolher uma mulher para a assumir a bancada. Apesar de dar a palavra final, Boni entendeu que os jornalistas seriam o melhor dentro da especialidade.

"Criou-se uma posição, que a dupla era masculina, e eu gostaria de manter isso. Para mim, sairia primeiro o Cid [Moreira] e depois o [Sérgio] Chapelin. O Cid faria dupla primeiro com Pedro Bial e depois entraria William Bonner. Ficaria Bonner e Bial. Era meu sonho de Jornal Nacional, mas não aconteceu, porque eu respeitei as decisões do Jornalismo", disse ele no Conversa com Bial.

"Mas está tudo bem, deu certo assim", brincou o apresentador.

