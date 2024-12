Reprodução TV Globo/ Instagram Paulo Vilhena, Fernanda Paes Leme e Dani Suzuki

Filhos de Xororó, os irmãos Sandy e Junior tiveram uma série exibida na Globo entre os 1999 e 2002. A obra, disponível no streaming do Grupo Globo, o Globoplay, foi responsável por revelar artistas que se consolidaram no audiovisual nacional. Saiba por onde andam cinco atores do elenco:

Fernanda Paes Leme

Responsável por Patty, um dos papéis mais queridos pelos espectadores, Fernanda continuou atuando, mas decidiu conciliar as artes cênicas com outra profissão: a de apresentadora. O último trabalho foi na série "Amor da Minha Vida", do Disney +. Ela deu à luz Pilar, primeira filha fruto da relação com Victor Sampaio, em abril deste ano.

Paulo Vilhena

Considerado galã da trama, Vilhena investiu na atuação e participou de novelas e filmes. A última aparição do artista no cinema foi em 2019, ano em que interpretou Seu Cebola no filme "Turma da Mônica: Lições". Da relação com a companheira Maria Luiza Silveira, o ator teve Manoela, que completou um ano em agosto deste ano.





Sandy

Embora tenha se arriscado na atuação, a música continuou sendo o carro-chefe da filha de Xororó. Após encerrar a parceria musical com o irmão, ela produziu canções solo. Em setembro de 2023, anunciou a separação de Lucas Lima. No mesmo ano, voltou a atuar em "Evidências", longa-metragem que estrelou com Fabio Porchat. Atualmente, Sandy vivencia um romance com o médico Pedro Andrade.

Danni Suzuki

Vista recentemente na série "Arcanjo Renegado", sucesso no Globoplay, a artista se prepara para uma nova empreitada profissional. Ela assume a apresentação de “New faces”, novo reality do canal E!, que estreou no dia 21 deste mês. A eterna Yoko do seriado "Sandy e Junior" é mãe de Kauai, fruto do antigo relacionamento com o empresário Fábio Novaes. Após o término, ela engatou um romance com o modelo Dego Ferreira.

Junior

Casado com a modelo Mônica Benini desde outubro de 2014, o irmão de Sandy continuou no ramo musical e atuou como produtor. Em 2023, decidiu retornar para a frente dos palcos e lançou "Solo", primeiro álbum dele como solista. Ele é pai de Otto, de 6 anos, e Lara, de 2 anos, ambos frutos da relação com Mônica.