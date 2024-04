Reprodução Nasce Pilar, primeira filha de Fernanda Paes Leme

Nasceu na quarta-feira (17), a primeira filha de Fernanda Paes Leme! A bebê é fruto do relacionamento da atriz com Victor Sampaio. A informação foi dada pelo site Hugo Gloss.

A primogênita do casal, que está noivo desde 2022, nasceu em um hospital do Rio de Janeiro, com 50 cm e 3,325 kg. O empresário compartilhou as primeiras imagens da filha nas redes sociais.





Horas antes do nascimento, a apresentadora compartilhou uma publicação dando indícios de que a chegada de Pilar estava próxima. "Me despindo da Fernanda que sou", escreveu ela.

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio anunciaram o relacionamento em 2021 e ficaram noivos no ano seguinte. No final de 2021, a artista perdeu um bebê após sofrer um aborto espontâneo.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp