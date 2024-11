Reprodução YouTube/ Globo - Bob Paulino Silvia Abravanel e Eliana

Silvia Abravanel, de 53 anos, resolveu abrir o jogo sobre uma das baixas mais comentadas no SBT: a saída de Eliana Michaelichen. Hoje contratada pela Rede Globo, emissora em que apresentará o "The Masked Singer Brasil", a loira deixou o antigo canal em meio a rumores de desentendimentos com Patricia Abravanel.





Em entrevista ao podcast "Festa da Firma", na última quarta-feira (27), a herdeira de Silvio Santos comentou o pedido de demissão da apresentadora. Além disso, Silvia opinou sobre a decisão de Eliana e afirma que "ela fez o certo" ao tomar a decisão de buscar um novo emprego.





"Eu sou sempre a favor da gente procurar o que é melhor para a gente. Assim, ela é uma apresentadora incrível, sabe o que quer, sabe o que faz. Fez a carreira dela desde novinha. Então, ela sabe como trilhar o caminho dela", iniciou Silvia, que já apresentou o "Bom Dia & CIA" no SBT.





"Acho que, se ela já não estava mais feliz e queria algo a mais para a vida dela, fez o certo. A vida é assim, temos que voar por ares melhores para a gente. Ela deixou a gratidão, saiu pela porta da frente na minha opinião", entregou ela, que foi adotada por Silvio Santos.



Assista: