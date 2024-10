Reprodução Globoplay Rita Guedes em 'Arcanjo Renegado'

Conhecida pelos papéis que interpretou em séries, filmes e novelas, a atriz Rita Guedes conversou com a reportagem do iG Gente e contou detalhes do recente trabalho em "Volta por Cima", além de entregar os próximos planos na carreira e relembrar os bastidores de "Alma Gêmea", que vem sendo sucesso de audiência na reprise do "Vale a Pena Ver de Novo".

"É sempre prazeroso assistir Alma Gêmea e sentir a resposta do público com relação a ela. Essa novela já foi reprisada outras vezes e sempre é um sucesso! As gravações no sítio com Fernanda, Emilio e Emiliano foram os momentos mais divertidos! A nossa conexão era muito grande e isso dava um toque especial para as cenas cômicas", relembrou ela sobre a trama espírita de Walcyr Carrasco, exibida nas tardes da TV Globo.





Com um currículo extenso no audiovisual nacional, Guedes tem se dedicado a projetos curtos, como seriados. No Globoplay, ela defende Manuela em "Arcanjo Renegado", que estreará a terceira temporada em novembro e já está confirmada para uma quarta leva de episódios.

Rita ainda destaca o processo de composição de Manuela, que passou por diversas camadas ao decorrer dos dois primeiros anos da obra. "A Manuela é um personagem muito complexo. Ela tem um leque de camadas: a Manuela profissional, a Manuela mãe, a Manuela mulher", argumenta.

"Eu acho que em cada temporada, conseguimos conhecer uma dessas camadas. Na primeira, mais a Manuela profissional. Uma mulher forte, corajosa, muito inteligente, uma expert na política. Já na segunda, a gente conhece mais a Manuela família, essa ligação dela com o filho e com essa inabilidade de ser mãe, em manter um diálogo com ele, mas, vivendo esse papel de mãe", pontua.

"Nesta terceira temporada, conhecemos uma nova camada da Manuela, que é uma Manuela que ressurge das cinzas, uma fênix, depois de perder o filho e o governo - após ser traída por todos os secretariados. Ela vem com muita força, com sangue nos olhos para se vingar de tudo que aconteceu", acrescenta.

O que podemos esperar da quarta temporada?

Sem detalhar os arcos da personagem, já que as gravações estão em andamento, a intérprete entrega que a versão "mulher" de Manuela será mais explorada. "Na quarta temporada, que estamos filmando agora, a gente conhece mais a Manuela mulher. Mas essa eu ainda não posso dar muito spoiler", antecipa.

'Volta por Cima'

Escrita pela novelista Claudia Souto, "Volta por Cima" é a nova novela das sete da Globo. Na trama, coube a Rita Guedes assumir Ivone, mãe de Roxelle (Isadora Cruz) e esposa de José (João Vitti).

A princípio, a personagem teve uma participação pontual, mas a atriz não descarta um retorno no folhetim ao decorrer dos próximos capítulos. "É um personagem leve, uma família unida e com valores conservadores, apesar da Ivone ser uma mulher extravagante. O sonho dela é que a filha se case com um cara trabalhador e que possa dar uma vida legal para ela. Novela, por ser obra aberta, tudo pode acontecer, inclusive essa mãe voltar", pondera.

