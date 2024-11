Reprodução Instagram - 27.11.2024 Alane Dias e Lewis Hamilton

Alane Dias, de 25 anos, virou assunto das redes sociais na última terça-feira (26). Os motivos? Especulações e torcidas de parte dos fãs por um affair com o automobilista britânico Lewis Hamilton. A repercussão começou após uma atitude do piloto.







Lewis viu uma publicação da ex-sister do "Big Brother Brasil 2024" no Instagram e resolveu deixar uma curtida. A ação foi suficiente para causar alvoroço entre os fãs da bailarina e atriz, que já revelou o desejo de atuar em novelas da emissora em que esteve durante o tempo no reality, a Globo.





"Esse homem tá competindo com o Bruno Mars pra ver quem consegue o CPF primeiro", brincou um internauta nos comentários da postagem, e m referência a Bruno Mars, que ganhou um documento figurativo do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. "Torço muito por esse romance", prosseguiu uma segunda. "Formariam um casalzão", acrescentou um terceiro.





O que a publicação de Alane mostrava?

A postagem curtida por Lewis mostrava o retorno de Alane ao balé. A dançarina tinha se afastado dos estudos da dança quando esteve confinada na última edição do "BBB". "Desde os dois anos de idade, o meu amor pelo ballet só cresce. É incrível como ele se faz presente em diferentes etapas da minha vida. Seja como bailarina, professora ou simplesmente voltando a matar a saudade. Dançar me reconecta com o meu eu mais puro e genuíno", diz a ex-BBB na legenda.