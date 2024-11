Reprodução Deborah Secco surge de biquíni fininho em dia de cachoeira e web reage: 'Maravilhosa'

A atriz Deborah Secco compartilhou com os seguidores os registros deste sábado (30), que aproveitou ao lado de amigos e familiares em um cenário com cachoeira e muito verde.

Nas imagens, Deborah aparece com um modelo de biquíni verde-militar, com alças fininhas. A escolha de look, inclusive, foi elogiada nos comentários: "O biquíni combinando com a cachoeira, amo demais!!!", destacou uma fã.

Em outras imagens, a veterana também aparece curtindo o dia com a filha, Maria Flor, fruto do antigo relacionamento com o diretor Hugo Moura.

"Como está grande a sua filha e está tão bonita quanto a mamãe. Beijos", dedicou uma seguidora. "Sua linda, que lugar magnífico, amei!", escreveu outro internauta. "Maravilhosa", exaltou um terceiro.