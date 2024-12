Reprodução Luciano Huck leva Duda Santos às lágrimas durante Domingão: 'Você é um presente'

Luciano Huck deixou a atriz Duda Santos emocionada durante o 'Domingão com Huck" deste domingo (1º), ao destacar sua trajetória e a importância da representatividade na televisão. No quadro Tamanho Família, a protagonista de "Garota do Momento" foi às lágrimas ao refletir sobre o ano marcado por sucessos e protagonismo.

"Que ano foi esse, Maria Eduarda?", perguntou Huck. Duda, emocionada, respondeu: "Que ano foi esse? Que presente é isso tudo. A 'Garota do Momento', a Beatriz, a Maria Santa. Eu não podia imaginar, nem nos melhores sonhos, que eu poderia estar aqui hoje e viver tudo isso que eu tô vivendo e contando essa história."

A atriz também falou das barreiras que precisou superar e citou os problemas da desigualdade social. "De onde eu vim, era tudo muito distante. Acho que não impossível, mas distante. Eu não tinha referência do meu lado, não tinha ninguém para me mostrar que existia esse caminho. A televisão também era um lugar em que a gente se sentia meio solitário."

Duda destacou a importância de representações negras na mídia e como a falta de modelos próximos influência a expectativa profissional. "Tinha a Taís [Araújo], mas era distante em questão de geração. E de onde eu vim, nunca tinha acontecido isso. Seria uma nova história, uma nova coisa."

Luciano Huck elogiou a atriz, destacando a relevância dela para a televisão brasileira. "Eu vou te falar como um apaixonado por televisão, que não só trabalha nela, mas que assiste. Você é um presente para quem gosta da boa televisão. Esse lugar é teu, e você merece estar aqui. Você vai ser luz no caminho de muitas meninas", enalteceu.