Foto: Sony Music Música estará disponível nas plataformas digitais nesta quarta-feira (1)





Meghan Trainor compartilhou em um episódio do podcast Workin' On It, apresentado com seu irmão Ryan , que tem enfrentado dificuldades para sorrir após ter feito injeções de Botox.

“Para todas as mulheres na faixa dos 30, eu coloquei muito Botox e agora preciso de ajuda" , revelou ela, antes de admitir: "Eu errei".

Ela explicou que foi convencida de que um procedimento chamado “lip flip” — onde o preenchimento é aplicado logo acima do lábio superior — poderia dar a ela o sorriso perfeito. "Alguém me convenceu com meus pequenos lábios que... você poderia ter um lindo flip no seu lábio superior e eu poderia ter um pela primeira vez em todos os meus 30 anos de vida", disse. No entanto, ela logo descobriu que a promessa não era verdadeira.

"Não era verdade", afirmou. Meghan revelou que, após o Botox, tem dificuldades para sorrir e que essa mudança afetou seu rosto. "Eu simplesmente não consigo mais sorrir. Para onde quer que eu vá, não consigo sorrir. Meu rosto dói de sorrir", contou ela.

Porém, Meghan refletiu sobre a experiência: "Foi um aprendizado. Me ensinou que meu sorriso realmente ilumina um ambiente", concluiu.