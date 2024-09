Reprodução Deborah Secco

A atriz Deborah Secco revelou que o fim do contrato com a TV Globo ocorreu por parte da emissora . Em entrevista à imprensa no último domingo (22), durante o Rock in Rio 2024, a artista contou um pouco mais sobre os momentos finais com o canal.



"Tenho eterna gratidão pela Globo por tudo que fizeram por mim, essa decisão [de terminar ocontrato] jamais partiria de mim, porque sou grata mesmo por tudo que construí ali. Mas entendo que é uma necessidade de mudança, os tempos são outros, internet mexeu com o mercado", relatou ela.

"Imaginava que isso fosse acontecer, fui me preparando para isso. Hoje a gente tem outras vertentes e possibilidades profissionais, mas não acho que minha relação com a Globo vai se encerrar. Não acho mesmo, até porque já temos um projeto juntos", disse Secco ao detalhar que já sentia que iria encerrar os trabalhos com a emissora.

Streaming e contrato por obra

Nos últimos anos, um modelo de parceria entre a Globo e seus atores é o contrato por obra. Nele, o artista não é um funcionário da emissora, mas é contrato a cada novela que faz, por exemplo.

A tática tem a ver com a ascenção dos streamings, como a Netflix e o Amazon Prime Video. As duas plataformas possuem conteúdos brasileiros originais e, com isso, os atores podem se aventurar em outros modelos que não as novelas.

Sobre o tema, Secco opinou: "Aceitei. O mundo mudou muito. Veio a internet, os streamings. Enfim. Temos agora um formato que é ótimo, tanto para eles quanto para a gente", começou.

"Fui trabalhando isso dentro de mim a medida que vinha outros atores perdendo seus vínculos. Estou aberta aos convites para o streaming, para a internet. São novos formatos, acho que agora chegou a hora de uma carreira mais autoral", concluiu ela.

