Reprodução Instagram - 28.11.2024 Ananda

Ananda, cantora que foi alvo das falas racistas de Ana Paula Minerato, usou as redes sociais na última quarta-feira (27) para contar aos seguidores que foi até à Delegacia de Crimes Racias e Delitos de Intolerância, a Decradi, para abrir um boletim de ocorrência.





"Gente, boa noite, passando aqui só para falar que eu acabei de sair da Decradi, que é a delegacia aqui no Rio de Janeiro, aqui na Lapa, que cuida só de intolerâncias, delitos de intolerância e questões raciais, crimes raciais. Então, eu acabei de fazer esse registro de ocorrência, só passando para avisar para vocês", iniciou, por meio do Instagram.





"Logo, eu vou voltar para fazer o meu pronunciamento, mas eu precisava desse tempo para poder digerir o que está acontecendo na minha vida nesse momento e tudo que eu vou precisar falar, entendeu? Para que eu pudesse me pronunciar de forma adequada, não só falando por mim, mas por tudo o que isso envolve, eu precisava de um pouco de tempo", acrescentou nos stories do Instagram.





Ananda, que é do grupo Melanina Carioca, ainda agradeceu o apoio dos fãs e garantiu que voltaria a comentar sobre a situação em uma "conversa mais longa". "Então, obrigada por vocês estarem tendo essa paciência, espero que estejam, e a gente se vê em breve para uma fala mais séria e uma conversa mais longa. Está bom? Até já", concluiu.

Assista:

Ananda vai até delegacia após falas racistas de Ana Paula Minerato pic.twitter.com/FeWWFzPMWK — Arthur Pires (@arthuraiquemeda) November 28, 2024





Entenda caso de racismo

Ana Paula Minerato, de 33 anos, teve o vazamento de um áudio com falas racistas direcionadas contra a cantora Ananda. A famosa foi desligada da Gaviões da Fiel e demitida da Band após o ocorrido.





"Empregada do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro? Não sabia que você gostava de mina com cabelo duro. Você gosta de mina com cabelo duro? Cabelo duro você gosta? Você gosta de mina de cabelo duro, de neguinha? Você gosta de neguinha? Porque isso aí é neguinha, não é? Alguém ali, o pai ou a mãe, veio da África", diz trecho do áudio que vazou na web.