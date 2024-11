Ana Paula Minerato, de 33 anos, foi desligada, nesta segunda-feira (25), de todas as atividades envolvendo a escola de samba Gaviões da Fiel. A modelo e musa se envolveu em uma polêmica após o vazamento de um áudio com falas racistas contra a cantora Ananda. A autoria do áudio foi atribuída a ela.





"Empregada do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro? Não sabia que você gostava de mina com cabelo duro. Você gosta de mina com cabelo duro? Cabelo duro você gosta? Você gosta de mina de cabelo duro, de neguinha? Você gosta de neguinha? Porque isso aí é neguinha, não é? Alguém ali, o pai ou a mãe, veio da África", diz trecho do áudio que vazou na web e que supostamente seria de Ana Paula Minerato.





Após a repercussão do caso, a Gaviões da Fiel informou que tinha desligado a celebridade da escola de samba. "A diretoria do Gaviões da Fiel Torcida e a Comissão de Carnaval comunicam o desligamento da musa Ana Paula Minerato de todas as atividades e representações ligadas aos Gaviões. A decisão foi tomada após a divulgação de condutas incompatíveis com os valores e princípios que defendemos, incluindo manifestações de cunho racista", iniciaram.





"Reforçamos que o combate ao racismo é uma luta permanente do Gaviões da Fiel, que se posiciona de forma intransigente contra qualquer atitude discriminatória. Não toleramos comportamentos que desrespeitem a igualdade e a dignidade humana, pilares fundamentais do nosso compromisso com a sociedade. Seguiremos firmes em nossa trajetória de respeito, inclusão e justiça, valores que sempre guiaram nossa história", acrescentaram.