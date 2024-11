Reprodução RBS TV Nego Di ganha liberdade provisória

Na última quarta-feira (27), Nego Di, de 30 anos, deixou a Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan), no Rio Grande do Sul. O humorista e ex-BBB, que ficou em cárcere por 130 dias, teve a liberdade provisória concedida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).





Ao deixar o presídio, Nego Di foi abordado por repórteres de diversos veículos de comunicação. Na ocasião, ele usava uma camisa branca, estampada com a frase "Deus é o maior". Tati Borsa, advogada que representa a defesa do famoso, o recebeu.





O ex-participante do "Big Brother Brasil 2021" não respondeu diretamente aos questionamentos dos jornalistas, apenas declarou: "Deus é o maior. É o que eu tenho para dizer". A defesa pediu um julgamento do mérito do habeas corpus para a soltura definitiva dele.





Por que Nego Di foi detido?

Conhecido por protagonizar polêmicas em redes sociais, o humorista é réu por estelionato e lavagem de dinheiro em suposto esquema de não entrega de produtos por vendas virtuais. 370 pessoas teriam sido lesadas pelos golpes dos quais é acusado. Segundo a Polícia Civil, mais de R$ 5 milhões foram movimentados.





Como liberdade provisória foi concedida?

Reynaldo Soares da Fonseca, relator do caso, anunciou que o STJ tinha optado pela liberdade provisória de Nego Di, que está proibido de fazer algumas coisas sem a aprovação da Justiça: o ex-BBB não pode usar redes sociais, nem mudar de endereço sem autorização.