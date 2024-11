Reprodução: Instagram Juju Ferrari e Andressa Urach

Juju Ferrari utilizou as redes sociais na noite da última terça-feira (26) para se pronunciar a respeito da briga que protagonizou com Andressa Urach . O embate terminou com um corte no rosto da ex "A Fazenda".



"Tentei levar na esportiva, na brincadeira. Gosto muito da Urach, vocês sabem disso. Acho uma pessoa incrível, apesar de muita gente criticar, quem conhece sabe a luta dela. Eu fico um pouco triste de gente falando coisas pesadas", iniciou ela.

Segundo a influenciadora, a discussão não precisaria ter escalonado ao nível que chegou: Urach cuspiu em Ferrari, que acertou uma taça de vidro no rosto da ex-reality, cortando uma parte de sua bochecha.

"Sou uma pessoa que não paga pra entrar [em briga] mas, quando entro, aguente as consequências. Isso fica de alerta pra todos, vale pra todos que já fizeram piadinha com a minha cara e deixei quieto", se defendeu.

Ao final do desabafo, a loira desejou que a rixa entre ela e a criadora de conteúdo adulto não acontecesse novamente. "Então, é isso: espero que não tenha uma outra vez, já pra algo pior, entendeu?", falou. "Acho que foi meio que um erro das duas de ter acontecido isso e espero que ela esteja bem, de coração, porque não desejo mal de ninguém", acrescentou ela.

"Desejo muita felicidade e sucesso, inclusive pros meus inimigos, que volta pra mim. E espero que não aconteça de novo", concluiu. Em janeiro deste ano, Andressa Urach conversou com a revista Quem e entregou um possível affair com Juju Ferrari. "Estamos só ficando. Nada sério", disse ela à época.